“Le relazioni tra Russia e Stati Uniti dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino sono entrate nella fase di uno scontro molto duro. Anche gli Stati Uniti aumentano ogni giorno la pressione sulla Cina. Inoltre, negli ultimi tempi hanno sempre più spesso chiesto alla Cina semplicemente di non sostenere la Russia nel conflitto con l'Ucraina. In queste condizioni, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha espresso sostegno alla Cina. Questa è la prova che Russia e Cina si oppongono congiuntamente all'egemonia statunitense. Questa dichiarazione contiene anche considerazioni basate sugli interessi della Russia. La Cina è un paese sovrano e indipendente che non soccombe a nessuna minaccia. Aderisce alla propria posizione nella gestione degli affari internazionali e interni. In particolare, la questione di Taiwan è un affare interno della Cina e la riunificazione di entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan è una tendenza inevitabile. Su questo tema, la Cina non soccomberà alle pressioni di forze esterne. La Cina si oppone fermamente alla vendita di armi da parte degli Stati Uniti a Taiwan, all'approvazione di una serie di cosiddetti "taiwan bills" e ai tentativi di utilizzare Taiwan per contenere la Cina. Nella questione russo-ucraina, la Cina ha sempre assunto una posizione neutrale e ha sostenuto la promozione della pace e dei negoziati. La posizione che la Cina insiste è corretta e promuove la sicurezza dell'Europa e la pace nel mondo. Di recente, Wang Yi, capo dell'ufficio della Commissione per gli affari esteri del Comitato centrale del PCC, ha sottolineato che la Cina non accetterà mai che gli Stati Uniti dirigano a destra e sinistra, comprese minacce e pressioni sulla Cina”.