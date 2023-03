https://it.sputniknews.com/20230303/gli-scienziati-monitoreranno-la-salute-degli-astronauti-costretti-a-rimanere-sulla-iss-17033578.html

Gli scienziati monitoreranno la salute degli astronauti costretti a rimanere sulla ISS

L'Istituto di problemi biomedici (IMBP) dell'Accademia delle scienze russa analizzerà gli indicatori medici degli astronauti che sono costretti a rimanere... 03.03.2023, Sputnik Italia

In precedenza è stato reso noto che la spedizione dei cosmonauti russi Sergey Prokopiev, Dmitry Petelin e dell'astronauta statunitense Frank Rubio durerà fino al 27 settembre 2023. Questo è il secondo caso nella storia di un'estensione non programmata di una spedizione alla ISS."Naturalmente, ogni estensione della spedizione è un dato inestimabile che viene elaborato e analizzato con cura nell'interesse dello sviluppo della biologia spaziale e della medicina", ha affermato Ponomarev.Prokopiev, Petelin e Rubio sono arrivati ​​alla ISS il 21 settembre 2022 e avrebbero dovuto tornare sulla Terra nel marzo 2023. Tuttavia, hanno dovuto rimanere alla stazione per altri sei mesi a causa della depressurizzazione del sistema di controllo termico nella loro navicella Soyuz MS-22 il 15 dicembre 2022. L'equipaggio tornerà a casa nel settembre 2023 su un'altra nave, la Soyuz MS-23. Il 26 febbraio è attraccato alla ISS.

