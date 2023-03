https://it.sputniknews.com/20230303/germania-invia-alla-svizzera-una-richiesta-per-lacquisto-di-carri-armati-leopard-2-17033669.html

Germania invia alla Svizzera una richiesta per l'acquisto di carri armati Leopard 2

La Svizzera ha ricevuto una richiesta dalla Germania per l'acquisto di carri armati Leopard 2, ha detto a Sputnik il ​​portavoce del Dipartimento federale... 03.03.2023, Sputnik Italia

"La Svizzera ha effettivamente ricevuto una domanda dalla Germania per l'acquisto di carri armati Leopard 2", ha confermato Frischknecht.Ha aggiunto che questi carri armati non saranno inviati in Ucraina."Saranno stoccati in Germania o presso partner della Nato e dell'Ue al fine di colmare le lacune create dopo il trasferimento dei carri armati Leopoard 2 (Kiev), nonché migliorare la fornitura complessiva di pezzi di ricambio", ha detto il portavoce del ministero della Difesa.Frischknecht ha anche affermato che la vendita di parte di questa flotta di carri armati richiederebbe una disattivazione ufficiale preliminare con decisione del Parlamento, e tale decisione non è stata presa."Attualmente sono in corso discussioni in parlamento su questo tema. È impossibile prevedere una possibile decisione del parlamento", ha sottolineato.In precedenza, i media hanno riferito che la Germania ha chiesto alla Svizzera di venderle alcuni dei 96 carri armati Leopard 2 nella riserva dell'esercito svizzero, promettendo di non inviarli a Kiev.

