FSB russo pubblica le immagini delle macchine colpite da sabotatori ucraini nella regione di Bryansk

Il Servizio federale di Sicrezza (FSB) della Russia ha pubblicato filmati delle conseguenze del sabotaggio ucraino nella regione di Bryansk, il video mostra... 03.03.2023, Sputnik Italia

Nel filmato si possono vedere due auto prese di mira: una macchina VAZ e una Chevrolet Niva. In ognuna di esse c'è un cadavere al posto di guida.Inoltre, vengono mostrate le armi lasciate dai militanti, comprese le mine e un lanciagranate di fabbricazione straniera, oltre a una cartuccia per armi leggere.I sabotatori arrivati dall'Ucraina, secondo i dati aggiornati, hanno ucciso due uomini e ferito un ragazzo di 10 anni che era in una delle macchine colpite. Il ragazzo è riuscito a portare via dalla scena due ragazze. In seguito il bambino ha ricevuto l'assistenza medica, ora è in condizioni stabili, non è in pericolo di vita.Le forze di sicurezza hanno adottato misure per eliminare i nazionalisti ucraini armati che erano penetrati nella regione, in serata l'FSB ha riferito che i sabotatori erano stati spinti nel territorio dell'Ucraina, dove contro loro è stato sferrato un massiccio attacco di artiglieria.

