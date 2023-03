https://it.sputniknews.com/20230303/duda-sostiene-che-imprese-polacche-dovrebbero-partecipare-alla-ricostruzione-dellucraina-17034667.html

Duda sostiene che imprese polacche dovrebbero partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina

Duda sostiene che imprese polacche dovrebbero partecipare alla ricostruzione dell'Ucraina

La Polonia ritiene necessario che le sue aziende partecipino alla ricostruzione dell'Ucraina, ha detto ai giornalisti il ​​presidente Andrzej Duda. 03.03.2023, Sputnik Italia

"La Polonia dovrebbe prendere parte attiva a questa ricostruzione, almeno per il motivo che siamo un paese di transito relativamente all'Ucraina. Abbiamo un lungo confine con l'Ucraina, abbiamo autostrade e ferrovie che portano attraverso la Polonia all'Ucraina, abbiamo gli aeroporti più vicini all'Ucraina ed è difficile immaginare la restaurazione dell'Ucraina senza la partecipazione della Polonia, così come senza la partecipazione delle imprese polacche", ha detto Duda.Allo stesso tempo, ha citato come argomenti la posizione geografica e geopolitica della Polonia."Lo faremo, e sto facendo di tutto per assicurarci di prenderne parte. Tenendo conto del nostro potenziale vicino e della nostra posizione geografica, della nostra posizione geopolitica, consideriamo la nostra partecipazione al processo di ripristino dell'Ucraina del tutto naturale, ovvia e anche necessario", ha detto il presidente polacco.

