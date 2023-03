https://it.sputniknews.com/20230302/usa-iran-e-corea-del-nord-rappresentano-una-minaccia-crescente-per-gli-stati-uniti-nel-cyberspazio-17031514.html

USA: Iran e Corea del Nord rappresentano una minaccia crescente per gli Stati Uniti nel cyberspazio

2023-03-02T14:20+0100

usa

iran

corea del nord

cyberspazio

difesa

"I governi dell'Iran e della Corea del Nord stanno ugualmente aumentando il livello di sofisticazione e il desiderio di condurre attività dannose nel cyberspazio", afferma il documento.L'Iran, aggiunge il documento, sta usando le sue risorse per minacciare gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e altrove, mentre la Corea del Nord svolge attività per generare entrate da operazioni criminali, tra cui il furto di criptovalute, la distribuzione di ransomware e il dispiegamento di "lavoratori sotto copertura delle tecnologie informatiche" per "alimentare le loro ambizioni nucleari"."L'ulteriore sviluppo di queste capacità può influenzare in modo significativo gli interessi degli Stati Uniti, alleati e partner", affermano gli autori della strategia.

