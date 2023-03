https://it.sputniknews.com/20230302/ryabkov-tiene-colloqui-con-delegazione-americana-a-ginevra-le-parti-hanno-discusso-di-new-start-17032021.html

Ryabkov tiene colloqui con delegazione americana a Ginevra, le parti hanno discusso di New START

Il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha dichiarato di aver incontrato una delegazione americana a Ginevra, ai negoziati è stata discussa la... 02.03.2023, Sputnik Italia

"Con la delegazione americana abbiamo avuto una conversazione professionale. Naturalmente, era incentrata sul New START", ha detto Ryabkov durante un briefing a Ginevra.Ha aggiunto che non sono previsti incontri con i rappresentanti del Regno Unito e della Francia.Il presidente russo Vladimir Putin il 21 febbraio in un messaggio all'Assemblea federale ha annunciato che la Russia sospende la partecipazione al Trattato russo-americano sulla riduzione delle armi strategiche (New START), sottolineando che il Paese non si sta ritirando dal trattato. Ha notato che prima di tornare alla discussione, è necessario capire cosa affermano paesi come Francia e Gran Bretagna e come tenere conto dei loro arsenali strategici, cioè del potenziale di attacco combinato della NATO. La nota ufficiale sulla sospensione della partecipazione della Russia al Trattato è stata consegnata alla parte americana il 28 febbraio, ha detto a RIA Novosti Ryabkov, vice capo del ministero degli Esteri russo.

