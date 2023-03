https://it.sputniknews.com/20230302/partito-dopposizione-moldavo-shor-intende-boicottare-la-sessione-del-parlamento-17031411.html

Partito d'opposizione moldavo Shor intende boicottare la sessione del parlamento

Il partito Shor intende boicottare la sessione del parlamento moldavo, poiché ritiene che il forum legislativo ignori o blocchi le iniziative dell'opposizione... 02.03.2023

"La fazione del partito Shor boicotterà la sessione parlamentare di oggi. La maggioranza parlamentare sta bloccando tutte le iniziative avanzate dal partito Shor", ha affermato il partito in un comunicato.Secondo l'opposizione, l'attività del forum legislativo si è trasformata in una farsa."Il governo e il parlamento hanno da tempo delegato i loro poteri a un piccolo gruppo di persone fedeli al dittatore-presidente, che formano la Commissione nazionale per le situazioni di emergenza, con l'aiuto della quale Maia Sandu ha usurpato il potere nello Stato. In queste condizioni, noi, i deputati del partito Shor, non vediamo il senso della nostra partecipazione all'imitazione dell'attività legislativa, che si è trasformata in una commedia di cattivo gusto", si legge in una nota del partito.Invece, i parlamentari hanno in programma di unirsi ai cittadini nelle proteste di piazza.Il partito "Shor" lo scorso anno ha svolto azioni antigovernative di massa insieme ai comunisti, che in parlamento formano un unico blocco con il partito di opposizione dei socialisti. I manifestanti sono indignati per l'aumento senza precedenti dei prezzi del gas, delle altre risorse energetiche e del cibo, nonché per l'elevata inflazione e il calo del tenore di vita. I manifestanti hanno accusato le autorità di non essere riuscite a far fronte alla crisi, hanno indicato un'inflazione record negli ultimi 20 anni, che a settembre ammontava al 33,97% su base annua. La leadership del Paese è criticata per la sua riluttanza a negoziare migliori prezzi del gas con la Russia, nonché per le pressioni politiche sui rappresentanti dell'opposizione. Le autorità moldave hanno più volte chiesto la liquidazione del partito Shor, accusandolo di finanziamento illecito.

