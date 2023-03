https://it.sputniknews.com/20230302/mosca-smentisce-colloqui-tra-lavrov-e-blinken-a-margine-riunione-ministri-esteri-del-g20-17032698.html

Mosca smentisce colloqui tra Lavrov e Blinken a margine riunione ministri Esteri del G20

La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha affermato che Lavrov e Blinken non hanno avuto colloqui al vertice del G20 di New Delhi. 02.03.2023, Sputnik Italia

russia

usa

sergey lavrov

tony blinken

La portavoce del dicastero diplomatico russo ha rilevato che la parte americana aveva cercato un contatto per avviare dei colloqui tra il segretario di Stato Blinken e il ministro Lavrov.Durante il brevissimo scambio di parole, Blinken ha esortato la Russia a tornare all'attuazione del trattato START, così come ha chiesto il cessate il fuoco e l'avvio di negoziati diplomatici sulla crisi ucraina, segnala a sua volta Associated Press con riferimento a fonti.

