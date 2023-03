https://it.sputniknews.com/20230302/lavrov-elogia-berlusconi-per-le-parole-sulla-crisi-ucraina-e-zelensky-17032286.html

Lavrov elogia Berlusconi per le parole sulla crisi ucraina e Zelensky

Lavrov elogia Berlusconi per le parole sulla crisi ucraina e Zelensky

Per il capo della diplomazia russa Silvio Berlusconi è uno dei tanti leader internazionali e politici con esperienza. 02.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-02T15:05+0100

2023-03-02T15:05+0100

2023-03-02T15:05+0100

russia

italia

silvio berlusconi

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/14691620_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_fc656e3dd0723097bac27e5d4c3fb0fd.jpg

A margine dell'incontro tra i ministi degli Esteri dei Paesi del G20 in India, Sergey Lavrov ha espresso parole di elogio e stima per l'ex premier e presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.In precedenza Berlusconi aveva sostenuto che per favorire la pace in Ucraina, bisognava interrompere il flusso di denaro e aiuti militari a Kiev per costringere Volodymyr Zelensky ad un cessate il fuoco, in cambio di un piano Marshall da miliardi di dollari per la ricostruzione del Paese.

russia

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, italia, silvio berlusconi, sergey lavrov