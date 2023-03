https://it.sputniknews.com/20230302/la-thailandia-inasprisce-le-pene-per-i-turisti-che-violano-le-leggi-locali-17032408.html

La Thailandia inasprisce le pene per i turisti che violano le leggi locali

Phuket ha lanciato un nuovo sistema per tracciare i reati dei turisti stranieri, riporta The Phuket News. 02.03.2023, Sputnik Italia

thailandia

turismo

Il sistema è simile alle regole del calcio, in cui ai giocatori vengono dati cartellini colorati.Uno straniero condannato per eventuali violazioni dell'ordine riceverà un cartellino giallo. La notifica corrispondente sarà inviata all'ambasciata del suo stato, ha affermato il maggiore generale del servizio di immigrazione della provincia thailandese di Prapansak Prasansuk. Allo stesso tempo, il turista potrà rimanere a Phuket, ma la prossima volta non gli sarà permesso di entrare in Thailandia.In caso di una seconda cattiva condotta, l'ospite riceverà un cartellino rosso e verrà immediatamente espulso dal Paese.Prapansak Prasansuk non ha approfondito le specifiche infrazioni che avrebbero comportato cartellini gialli e rossi. Tuttavia, ha citato le statistiche su quali azioni gli stranieri giungono più spesso all'attenzione della polizia thailandese. Questi includono guidare motorini e motociclette senza casco, non avere la patente di guida, furto e lavoro per compagnie di viaggio locali senza il permesso ufficiale delle autorità di immigrazione tailandesi.La polizia esorta i residenti della provincia a cooperare attivamente con le forze dell'ordine e denunciare le violazioni della legge da parte di stranieri. I funzionari sono fiduciosi che in questo modo saranno in grado di aumentare l'attrattiva turistica di Phuket.

thailandia

thailandia, turismo