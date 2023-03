https://it.sputniknews.com/20230302/gruppo-di-militari-ucraini-irrompe-nella-regione-russa-di-bryansk-e-prende-in-ostaggio-i-civili-17031195.html

Gruppo di militari ucraini irrompe nella regione russa di Bryansk e prende in ostaggio i civili

Gruppo di militari ucraini irrompe nella regione russa di Bryansk e prende in ostaggio i civili

Il governatore della regione di Bryansk Bogomaz ha affermato che oggi un gruppo di sabotaggio ucraino ha attraversato il confine nel territorio del distretto... 02.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-02T10:12+0100

2023-03-02T10:12+0100

2023-03-02T11:21+0100

russia

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/414/36/4143652_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_4b77bad3d82d65d990ae90b8ad91c485.jpg

I sabotatori hanno sparato contro un'auto in movimento. A seguito dell’attacco, un residente è stato ucciso, un bambino di dieci anni è rimasto ferito. Il bambino è stato portato in ospedale, sta ricevendo tutta l'assistenza necessaria. Le forze armate della Federazione Russa stanno adottando tutte le misure necessarie per eliminare il gruppo di sabotaggio.Un altro attacco è stato effettuato dalle forze armate ucraine nel distretto di Klimovsky. A seguito di una caduta di una granata da un drone, un edificio residenziale nel villaggio di Sushany ha preso fuoco. I servizi operativi e di emergenza sono sul posto.Il villaggio di Lomakovka, distretto municipale di Starodubsky, è stato colpito da colpi di mortaio. Non ci sono state vittime a causa dei bombardamenti, due case sono state danneggiate. I servizi di emergenza sono sul posto.E' in corso uno scontro con i sabotatori, che hanno preso in ostaggio i civili, riportano i servizi di emergenza.I villaggi Lyubechane e Sushany si trovano al confine con l'Ucraina, la distanza tra i due villaggi è di 20 chilometri.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina, difesa