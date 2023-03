Cremlino commenta l'attacco nella regione di Bryansk: in corso l'operazione antiterrorismo

https://it.sputniknews.com/20230302/cremlino-commenta-lattacco-nella-regione-di-bryansk-in-corso-loperazione-antiterrorismo-17031644.html

In precedenza, il governatore della regione di Bryansk, Alexander Bogomaz, aveva affermato che un gruppo di sabotaggio era entrato nel territorio del distretto di Klimovsky dall'Ucraina. I sabotatori hanno sparato contro un'auto in movimento. Nell’attacco, un residente è stato ucciso e un bambino di dieci anni è rimasto ferito."Si tratta di un attacco da parte di terroristi. Ora vengono prese misure per eliminare questi terroristi. E nell'arena internazionale, abbiamo prestato e continueremo a prestare attenzione e attireremo l'attenzione della comunità mondiale sugli attacchi terroristici che queste persone eseguono", ha detto Peskov."I dettagli saranno naturalmente controllati, indagati, è necessario stabilire con certezza chi sia stato. Tutto questo sarà gestito dalle nostre forze dell'ordine, le informazioni verranno rese note da loro", ha detto Peskov, rispondendo alla domanda se il Cremlino collega le azioni nella regione di Bryansk con le autorità ucraine.Il 3 marzo, il presidente russo Vladimir Putin terrà un incontro operativo con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, non ci sono piani del genere per il 2 marzo, ha osservato Peskov.

