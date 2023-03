https://it.sputniknews.com/20230301/pentagono-sostiene-che-lucraina-debba-pagare-per-le-armi-che-le-vengono-fornite-17029703.html

Pentagono sostiene che l'Ucraina debba pagare per le armi che le vengono fornite

L'amministrazione degli Stati Uniti ritiene che l'Ucraina dovrebbe iniziare a pagare da sola le armi che le vengono fornite. Lo ha affermato in un'audizione... 01.03.2023, Sputnik Italia

Il rappresentante Mike Garcia (repubblicano della California) ha sottolineato che farebbe una grande differenza per i contribuenti americani se l'Ucraina iniziasse ad acquistare armi invece di ottenerle gratuitamente, sebbene Kiev stia attualmente attraversando difficoltà. Wallander ha risposto dicendo che le autorità ucraine finora "non hanno effettuato acquisti importanti da società [militari] americane"."Non hanno una tale capacità nel loro budget in questo momento, ma dovrebbero iniziare ad acquisire alcune compagnie [militari]", ha detto l'assistente segretario alla difesa. "È un'ottima idea che dobbiamo convincerli a iniziare a pianificare le proprie spese per la difesa e tutto ciò che faremo per sostenerli".Il leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer (Repubblicano di New York) ha affermato in precedenza che i legislatori statunitensi hanno approvato lo scorso anno 113 miliardi di dollari in aiuti militari, economici e umanitari all'Ucraina.

