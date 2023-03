Pechino commenta i dati dell'FBI sull'origine del COVID-19

https://it.sputniknews.com/20230301/pechino-commenta-i-dati-dellfbi-sullorigine-del-covid-19-17029560.html

La Cina si oppone a qualsiasi forma di manipolazione politica con il pretesto della ricerca dell'origine del Covid-19, ha affermato la portavoce del ministero... 01.03.2023, Sputnik Italia

"Il coinvolgimento dei servizi di intelligence in questioni scientifiche è di per sé una politicizzazione di questo problema", ha affermato.La portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha anche osservato che le conclusioni basate su rapporti falsificati dei servizi di intelligence americani non hanno credibilità.“Scaldando ancora una volta la teoria di una fuga di laboratorio del coronavirus, gli Stati Uniti non possono più denigrare la Cina, ma possono solo abbassare ulteriormente la sua autorità”, ha sottolineato il diplomatico.Mao Ning ha aggiunto che la Cina ha sostenuto e partecipato fin dall'inizio alla ricerca scientifica volta a trovare la fonte del coronavirus."L'origine del virus è una questione scientifica complessa e il suo studio può e deve essere condotto solo in collaborazione con scienziati di tutto il mondo", ha affermato.Secondo lei, un gruppo di esperti cinesi, insieme ad esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità, dopo aver visitato i relativi laboratori a Wuhan, ha negato la possibilità di un'origine di laboratorio del coronavirus.Oggi, il direttore dell'FBI Christopher Ray ha affermato che l'agenzia considera la versione più probabile dell'origine di laboratorio del coronavirus.Inoltre, domenica, il Wall Street Journal, citando fonti, ha riferito che il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti aveva concluso che una fuga di laboratorio del coronavirus ha segnato l'inizio della pandemia. Secondo gli interlocutori del quotidiano, il dipartimento ha inviato le relative conclusioni alla Casa Bianca e al Congresso degli Stati Uniti.Allo stesso tempo, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti Jake Sullivan, commentando questo messaggio, ha detto che oggi non c'è certezza sull'origine del coronavirus.

