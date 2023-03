https://it.sputniknews.com/20230301/non-attacchiamo-il-territorio-russo-cremlino-risponde-a-kiev-17030041.html

"Non attacchiamo il territorio russo": Cremlino risponde a Kiev

In precedenza il consigliere del presidente ucraino Mikhail Podolyak aveva affermato che le forze armate ucraini non conducono attacchi contro il territorio... 01.03.2023, Sputnik Italia

La Russia non crede alle dichiarazioni dei funzionari ucraini secondo cui Kiev non colpisce il territorio della Federazione Russa. Lo ha affermato oggi ai giornalisti il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. "Non ci crediamo", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, rispondendo alla richiesta di commentare le dichiarazioni di Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio presidenziale in Ucraina, secondo cui "Kiev non colpisce il territorio della Russia Federazione."

