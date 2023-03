https://it.sputniknews.com/20230301/ministero-della-cultura-dellucraina-accusa-nbc-news-di-aver-violato-la-legge-del-paese-17030136.html

Ministero della Cultura dell'Ucraina accusa NBC News di aver violato la legge del Paese

L'Ucraina è preoccupata per il viaggio della squadra di NBC News in Crimea non attraverso il territorio ucraino e lo considera una violazione della legge del... 01.03.2023, Sputnik Italia

L'Ucraina è preoccupata per il viaggio della squadra di NBC News in Crimea non attraverso il territorio ucraino e lo considera una violazione della legge del Paese, ha affermato il ministro della Cultura, Olexander Tkachenko.Il canale televisivo NBC News ha riferito martedì che i suoi giornalisti si sono recati in Crimea in treno da Mosca, sulla penisola, dove hanno parlato con i residenti locali."L'ingresso in Crimea dal territorio della Russia è una violazione della legge ucraina, per la quale è prevista la responsabilità - in particolare, anche agli stranieri è vietato entrare in Crimea per tali azioni. Siamo molto preoccupati per il servizio televisivo di NBC News", ha scritto Tkachenko sulla sua pagina Twitter.In precedenza, Oleg Nikolenko, un rappresentante del ministero degli Esteri ucraino, ha affermato che l'Ucraina sta indagando sulle circostanze di una visita nel territorio della Crimea da parte di un giornalista del canale televisivo americano NBC News, che ora è minacciato di divieto di ingresso nel Paese. Ha anche affermato che una decisione su ulteriori passi sarà presa sulla base dei risultati delle verifiche.La penisola del Mar Nero è diventata una regione russa nel marzo 2014 a seguito di un referendum dopo che un mese prima aveva avuto luogo un colpo di stato in Ucraina. Oltre il 95% degli elettori sia in Crimea che nella città di Sebastopoli ha sostenuto la riunificazione con la Russia. L'Ucraina ha rifiutato di riconoscere i risultati del voto, dicendo che la Crimea era "temporaneamente occupata".

