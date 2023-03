https://it.sputniknews.com/20230301/in-grecia-arrestato-il-capostazione-dopo-un-incidente-ferroviario-17030427.html

In Grecia arrestato il capostazione dopo un incidente ferroviario

In Grecia, il capo di una stazione ferroviaria è stato arrestato dopo una collisione tra un treno passeggeri e un treno merci a Tempi, un controllore è stato... 01.03.2023, Sputnik Italia

grecia

"Il capostazione di Hellenic Trains è stato arrestato e ritenuto il principale responsabile della tragica collisione di due treni a Tempi. In mattinata è stato convocato al Palazzo di Giustizia (tribunale) per spiegare al pubblico ministero l'accaduto al treno viaggiatori e che è rimasto fermo alla stazione di Paleofarsalos per più di un'ora, e anche perché due treni si sono mossi per un'ora sullo stesso binario in direzione opposta", ha riferito la televisione.Inoltre, un impiegato delle ferrovie incaricato di regolare la posizione delle rotaie è stato convocato per spiegazioni senza la partecipazione di un rappresentante giudiziario del dipartimento del traffico di Larisa. Questo dipartimento conduce un'indagine preliminare e raccoglie i materiali del caso sull’incidente ferroviario.Hanno testimoniato anche un rappresentante di Hellenic Trains e due capi dipartimento - macchinisti e spedizionieri. In sostanza, si scopre se la tragedia è stata causata da un fattore umano o una serie di omissioni ed errori tecnici hanno portato a un incidente mortale, nonché perché il gestore della stazione ha assegnato al treno passeggeri una linea specifica.Il Codice penale greco prevede pene fino all'ergastolo in caso di colpevolezza per un incidente ferroviario.Verso mezzanotte tra Atene e Salonicco, non lontano dalla città di Larissa, si è verificato uno scontro frontale tra treni merci e passeggeri che si trovavano sullo stesso binario. Secondo gli ultimi dati dei vigili del fuoco, 36 persone sono morte. I vigili del fuoco dicono che il bilancio delle vittime aumenterà. Circa 130 persone sono rimaste ferite, 66 delle quali sono state ricoverate in ospedale. Tra i morti ci sono molti giovani - studenti che tornavano da Larissa e Atene alle università di Salonicco. Sul luogo dell'incidente è in corso un'operazione di ricerca e soccorso.

grecia

