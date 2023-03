https://it.sputniknews.com/20230301/esperto-cinese-risponde-alle-critiche-dellue-al-piano-di-pace-in-ucraina-di-pechino-17030711.html

Esperto cinese risponde alle critiche dell'UE al piano di pace in Ucraina di Pechino

Wu Bingbing, direttore dell'Istituto di studi arabi e islamici, ricercatore senior presso l'Istituto di studi internazionali e strategici dell'Università di... 01.03.2023, Sputnik Italia

In precedenza, l'UE aveva criticato l'iniziativa cinese sull'Ucraina, osservando che non tiene conto di "chi è la vittima e chi è l'aggressore". Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in particolare, ha affermato che la Commissione europea studierà "i principi pacifici condivisi dalla Cina, ma nel contesto della sua stretta collaborazione con la Russia"."La gente ha bisogno di tornare ai principi generali, perché le differenze nel capire quali dovrebbero essere questi principi e come interpretarli creano i maggiori problemi", ha detto ai giornalisti a margine della conferenza del Valdai Club.Il 24 febbraio, il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato sul proprio sito web una dichiarazione sulla soluzione politica della crisi in Ucraina, contenente 12 punti. Tra le principali tesi di Pechino: la necessità di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi, la ripresa del dialogo diretto tra Mosca e Kiev, l'appello a prevenire un'ulteriore escalation.

