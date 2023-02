https://it.sputniknews.com/20230228/vucic-promette-di-rispondere-alle-critiche-dopo-i-negoziati-sul-kosovo-a-bruxelles-17028852.html

Vucic promette di rispondere alle critiche dopo i negoziati sul Kosovo a Bruxelles

Vucic promette di rispondere alle critiche dopo i negoziati sul Kosovo a Bruxelles

Il presidente serbo Aleksandar Vucic, dopo l'ultimo round di dialogo con il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Kosovo Albin Kurti, sotto l'egida... 28.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-28T15:31+0100

2023-02-28T15:31+0100

2023-02-28T15:31+0100

serbia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/825/41/8254154_0:457:3000:2145_1920x0_80_0_0_41c68fbb5ec9c9768f9ab91db95b7b6a.jpg

Il presidente serbo e il primo ministro dell'autoproclamata Repubblica del Kosovo hanno tenuto lunedì a Bruxelles un nuovo ciclo di colloqui sotto l'egida dell'UE con la partecipazione del diplomatico dell'UE Josep Borrell e del rappresentante speciale dell'UE per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak. Dopo cinque ore di trattative, il leader serbo ha annunciato il proseguimento dei colloqui con i rappresentanti europei il 18 marzo nella Macedonia del Nord.In un videomessaggio sui social media, Vucic ha affermato che nei colloqui di lunedì si trattava della necessità di attuare tutti gli accordi precedentemente raggiunti, ha insistito sulla formazione di una Comunità dei serbi in Kosovo, "ma Kurti non era pronto". Quando i giornalisti gli hanno chiesto se fosse stata discussa la proposta "franco-tedesca" dell'Occidente per un accordo, ha detto che la "mappa del percorso" della sua possibile attuazione deve ancora essere considerata.Il capo della diplomazia UE, a sua volta, ha pubblicato il testo dell'accordo adottato, a suo dire, dalle parti, da attuare, con clausole sul riconoscimento reciproco di documenti e simboli di Stato e il rifiuto di Belgrado di impedire a Pristina di entrare a far parte di organizzazioni internazionali."Stasera alle 21.00, vi chiedo, guardate, in onda su Radio e Televisione della Serbia (RTS) parlerò di tutte le manipolazioni, bugie che vengono diffuse non solo dai combattenti da tastiera, media oligarchici, ma anche RTS, agenzia di stampa Tanjug e molti altri. Non abbiamo un'altra Serbia, ne abbiamo una, la proteggeremo e la salvaguarderemo", ha detto Vucic in un videomessaggio.

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

serbia, politica