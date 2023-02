https://it.sputniknews.com/20230228/szijjarto-ungheria-non-accettera-mai-sanzioni-contro-rosatom-17028190.html

Szijjarto: Ungheria non accetterà mai sanzioni contro Rosatom

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto ha affermato a Sputnik che alcuni paesi dell'UE stanno promuovendo sanzioni contro la società russa Rosatom... 28.02.2023, Sputnik Italia

“Alcuni Stati membri dell'Unione Europea stanno proponendo disperatamente iniziative per imporre sanzioni contro Rosatom, contro i partner di Rosatom, i dirigenti delle società e limitare la cooperazione nucleare tra la Russia e gli Stati membri dell'UE. Questo è qualcosa che non accetteremo mai. Questo è ciò su sicuramente porremo veto se tali elementi saranno introdotti in eventuali misure sanzionatorie. Questa volta, per quanto riguarda il decimo pacchetto, ci sono stati tentativi molto forti di imporre sanzioni all'energia nucleare, ma abbiamo ostinatamente tenuto duro e non lo abbiamo permesso”, ha detto il ministro.“Il problema non sono le sanzioni. Il problema è che ci sono alcuni Stati membri dell'UE che considerano questo problema politico. Credo che almeno l'energia non debba essere considerata una questione né politica né ideologica. Le questioni energetiche dovrebbero essere trattate come questioni fisiche, senza alcun approccio ideologico o politico”, ha aggiunto.

