Residenti dell'Ohio segnalano tentativi di distruggere le prove dell'incidente ferroviario

I residenti dell'Ohio hanno accusato l'operatore ferroviario Norfolk Southern di aver tentato di distruggere le prove sulla scena di un disastro ferroviario... 28.02.2023

In precedenza, i residenti dell'Ohio hanno intentato un'azione legale collettiva per danni contro Norfolk Southern a seguito del deragliamento di un treno con sostanze chimiche pericolose.I rappresentanti della società hanno dichiarato la scorsa settimana che intendono rimuovere 11 vagoni dal luogo dell'incidente entro il 1° marzo e li presenteranno per l'ispezione solo per due giorni. Gli avvocati dei residenti locali hanno presentato una denuncia al tribunale federale chiedendo di impedire all'azienda di rimuovere i frammenti rimasti. Di conseguenza, lunedì le parti hanno concordato di concedere agli avvocati dei residenti un giorno in più per ispezionare la scena."Norfolk Southern Corp. ha modificato i suoi piani per rimuovere i vagoni ferroviari danneggiati da un deragliamento che ha rilasciato gas potenzialmente velenoso su una città dell'Ohio dopo che gli avvocati dei residenti locali hanno presentato una denuncia secondo cui la società stava cercando di distruggere le prove della sua responsabilità", scrive l'agenzia.Il 3 febbraio un treno merci è deragliato in Ohio trasportando dozzine di vagoni pieni di sostanze chimiche pericolose. L'incidente ha provocato un incendio e un'esplosione. Nell'atmosfera sono state trovate sostanze pericolose e, per eliminare una minaccia ancora maggiore, i soccorritori hanno aperto contenitori di sostanze chimiche per eseguire il loro incendio doloso controllato. Dopo l'incidente, le autorità hanno evacuato i residenti locali, ma in seguito sono stati autorizzati a tornare a casa. Il Dipartimento dell'Ambiente dello stato ha affermato che il livello di inquinamento non supera gli standard accettabili. Allo stesso tempo, i media hanno segnalato casi di malessere, nonché della morte di animali e pesci a causa del rilascio di sostanze chimiche dopo l'incidente.

