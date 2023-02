https://it.sputniknews.com/20230228/produttori-alimentari-francesi-invitano-ad-aumentare-i-prezzi-nei-negozi-17029424.html

Produttori alimentari francesi invitano ad aumentare i prezzi nei negozi

Produttori alimentari francesi invitano ad aumentare i prezzi nei negozi

I produttori alimentari francesi hanno chiesto ai distributori di aumentare i prezzi in media del 15% nei negozi da marzo, ha dichiarato a BFMTV Jacques... 28.02.2023, Sputnik Italia

Mercoledì si stanno concludendo le trattative commerciali tra produttori e distributori per raggiungere accordi sui prezzi finali dei loro prodotti. Creyssel ha osservato che i distributori saranno costretti ad acquistare beni dai produttori a un prezzo, in media, superiore del 10% rispetto a prima."Dovremo pagare in media il 10% in più per i prodotti di grandi marchi dall'inizio di marzo", ha affermato.Kressel ha osservato che i negoziati sono stati "estremamente difficili" e molti grandi produttori insistono sull’aumento di prezzi dei loro prodotti del 15% -16%."Questo tipo di crescita è inaccettabile in un periodo così difficile in termini di potere d'acquisto della popolazione. I distributori saranno costretti a trasferire questa crescita sui clienti", ha affermato, osservando che i grandi negozi "cercheranno di limitare l’aumento i prezzi per i consumatori finali quanti possibile".L'inflazione in Francia è accelerata al 6,2% a febbraio, con i prezzi dei prodotti alimentari in aumento del 14,5% su base annua dopo il 13,3% di gennaio, secondo un rapporto dell'Istituto nazionale di statistica francese (Insee) pubblicato martedì.

