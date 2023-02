https://it.sputniknews.com/20230228/min-difesa-russo-usa-pianificano-una-provocazione-in-ucraina-con-uso-di-sostanze-chimiche-tossiche-17028473.html

Min. Difesa russo: USA pianificano una provocazione in Ucraina con uso di sostanze chimiche tossiche

Lo ha annunciato martedì in un briefing il capo delle truppe di protezione dalle radiazioni, chimiche e biologiche (RCBZ) delle forze armate della Federazione Russa, il tenente generale Igor Kirillov."Il 22 febbraio, un'influente organizzazione non governativa americana ha tenuto una conferenza sugli eventi in Ucraina. Durante questo evento, l'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Russia John Sullivan ha rilasciato una dichiarazione: "Le truppe russe stanno progettando di utilizzare armi chimiche nella zona dell'operazione militare speciale." Consideriamo questa informazione come l'intenzione degli Stati Uniti e dei loro complici di effettuare una provocazione in Ucraina usando sostanze chimiche tossiche", ha detto Kirillov."L'Occidente si sbaglia nel contare sull'attuazione riuscita di provocazioni con sostanze chimiche tossiche nelle condizioni delle ostilità. Le capacità analitiche dei laboratori chimici disponibili del Ministero della Difesa russo consentono di determinare in modo affidabile non solo il tipo di sostanza chimica utilizzata, ma anche il paese di origine", ha detto Kirillov.Ha inoltre affermato che i sistemi fissi e mobili russi per il monitoraggio della situazione radiazione e contaminazione chimica e biologica dispiegati nell'area dell'operazione speciale consentono di rilevare tempestivamente le minacce chimiche e di rispondere prontamente ad esse.

