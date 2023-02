https://it.sputniknews.com/20230228/lavrov-russia-e-pronta-a-organizzare-i-negoziati-tra-armenia-e-azerbaigian-17028380.html

Lavrov: Russia è pronta a organizzare i negoziati tra Armenia e Azerbaigian

La parte russa è pronta a organizzare negoziati su un trattato di pace tra Armenia e Azerbaigian, ma non insisterà con forza, ha detto il ministro degli Esteri... 28.02.2023, Sputnik Italia

"Abbiamo ribadito la nostra disponibilità a fornire opportunità per il proseguimento di tali incontri", ha detto durante una conferenza stampa nella capitale dell'Azerbaigian, commentando l'incontro tra i ministeri degli Esteri azero e armeno su un trattato di pace.Il ministro ha aggiunto che "la parte azera è pronta per questo, la parte armena ha detto che anche lei non si oppone, ma finora non dà il consenso definitivo"."Non penso che saremo troppo persistenti nell'offrire i nostri servizi, ma entrambe le parti ne sono ben consapevoli", ha aggiunto Lavrov.

