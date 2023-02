https://it.sputniknews.com/20230228/consigliere-di-assad-racconta-del-cambiamento-nellinfluenza-occidentale-in-medio-oriente-17028948.html

Consigliere di Assad racconta del cambiamento nell'influenza occidentale in Medio Oriente

Consigliere di Assad racconta del cambiamento nell'influenza occidentale in Medio Oriente

L'influenza dell'Occidente in Medio Oriente non sta diminuendo alla luce delle trasformazioni del mondo, sta cambiando il formato, ha affermato il consigliere... 28.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-28T17:19+0100

2023-02-28T17:19+0100

2023-02-28T17:19+0100

siria

usa

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/906/03/9060365_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_062e7644fc849319811c17a9573202af.jpg

Secondo lei, negli ultimi trent'anni il mondo è stato unipolare e questo ordine ha cominciato a sembrare poco convincente "per la maggior parte dei paesi del mondo".Il conflitto in Ucraina ha messo in moto "alcuni processi che erano destinati ad accadere perché il mondo non può esistere all'interno di questo ordine unipolare sotto il controllo delle potenze occidentali", ha aggiunto."Certamente, non è stato possibile cambiare lo status quo facilmente e senza intoppi", ha espresso questa opinione Shaaban alla Conferenza sul Medio Oriente del Valdai Discussion Club.Allo stesso tempo, secondo lei, l'influenza dell'Occidente in diverse regioni del mondo, compreso il Medio Oriente e l'Africa, non sta diminuendo: stanno cercando di creare blocchi regionali."Non credo che l'influenza dell'Occidente in Medio Oriente stia diminuendo. Penso piuttosto che sia cambiato il formato", ha detto Shaaban. Pertanto, secondo il consigliere del presidente siriano, a Israele viene "dato un mandato per fare ciò che l'America vorrebbe fare nella regione".In Africa, ha osservato, l'Occidente sta cercando di condizionare la propria presenza in modo tale da costruire un equilibrio alla luce della presenza di Russia e Cina.

siria

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

siria, usa, politica