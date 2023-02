https://it.sputniknews.com/20230227/turchia-ministro-degli-esteri-ankara-non-e-in-grado-di-approvare-adesione-della-svezia-alla-nato-17026876.html

Turchia, ministro degli Esteri: Ankara non è in grado di approvare adesione della Svezia alla NATO

La Turchia non è ancora in grado di approvare l'adesione della Svezia alla NATO in questa fase, poiché Stoccolma non ha pienamente attuato i suoi accordi con... 27.02.2023, Sputnik Italia

L'alto diplomatico, ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha riconosciuto che le autorità svedesi hanno attuato una serie di obblighi ai sensi del memorandum di Madrid, ma ha anche osservato che il Partito dei lavoratori del Kurdistan è ancora operativo nel Paese.Allo stesso tempo, questa situazione è più un problema della NATO, ha detto Cavusoglu, aggiungendo che Ankara non ha altre pretese su Svezia e Finlandia nelle relazioni bilaterali.Svezia e Finlandia hanno presentato domanda di adesione alla NATO nel maggio 2022, diversi mesi dopo che la Russia ha lanciato l'operazione militare in Ucraina. Le loro offerte di adesione sono state inizialmente bloccate dalla Turchia, che ha accusato Stoccolma e Helsinki di sostenere "terroristi", riferendosi ai sostenitori del Partito dei lavoratori del Kurdistan.La Turchia ha sollevato le sue obiezioni dopo che i tre leader si sono incontrati a Madrid nel giugno 2022 dove hanno firmato un memorandum sulla sicurezza che ha sbloccato il processo di adesione dei due Paesi scandinavi all'alleanza.Tuttavia, il processo di adesione si è nuovamente fermato nel gennaio 2023 a seguito del noto episodio in cui sono state bruciate copie del Corano in Svezia, con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che afferma che Stoccolma non dovrebbe contare sul sostegno di Ankara per la sua candidatura alla NATO.La Turchia ha anche discusso con altri membri della NATO la possibilità di approvare separatamente la domanda della Finlandia.Allo stesso tempo sono ripresi anche i colloqui con la Svezia.L'Ungheria si è unita alla Turchia come Paese membro della NATO che non ha ancora ratificato i protocolli di adesione di Finlandia e Svezia.Venerdì, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che il parlamento ungherese "non era entusiasta" di ratificare le offerte poiché le autorità finlandesi e svedesi stavano diffondendo "bugie spudorate" su Budapest.Inoltre, Orban ha affermato che se la Finlandia e la Svezia dovessero venire ammesse nella NATO, il confine immediato tra l'alleanza e la Russia aumenterebbe di colpo di 1.000 chilometri.

