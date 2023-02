https://it.sputniknews.com/20230227/le-forze-armate-russe-colpiscono-centro-operativo-ucraino-delle-operazioni-speciali-17026338.html

Le forze armate russe colpiscono centro operativo ucraino delle operazioni speciali

Le forze armate russe colpiscono centro operativo ucraino delle operazioni speciali

Ministero della Difesa della Federazione Russa: le forze armate russe hanno colpito il centro operativo ucraino delle operazioni speciali "West". 27.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-27T14:40+0100

2023-02-27T14:40+0100

2023-02-27T14:40+0100

la situazione in ucraina

esercito russo

mosca

russia

ucraina

donbass

kiev

bombardamenti

sicurezza

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/15754657_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_8c3c51aea6446e22dd721a29b92de079.jpg

L'esercito russo ha colpito il centro operativo ucraino delle operazioni speciali "West" vicino a Khmelnitsky, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.Nella zona di Novomarkovo, sul territorio della Repubblica popolare di Donetsk è stato possibile distruggere un radar da controbatteria AN / TPQ-37, di fabbricazione statunitense.L'esercito russo ha anche attaccato con successo i depositi di munizioni dell'esercito ucraino vicino a Chervonoye, nella regione di Zaporozhye, Snigerovka nella regione di Mykolaev e Artemovsk, nella DPR.Inoltre, nel territorio di Brovar,·nella regione di Kiev, si è riusciti a colpire il centro ucraino di radio-intelligence elettronica.Vicino a Dobropolja, nella DPR, le unità russe hanno eliminato la stazione radar 36D6 per rilevare bersagli aerei a bassa quota.I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 4 razzi HIMARS MLRS durante il giorno, così come 5 droni sul territorio della LPR, della DPR e della regione di Kherson.L'aviazione, le truppe missilistiche e l'artiglieria russe hanno sconfitto 98 unità di artiglieria delle forze armate dell'Ucraina in posizioni di tiro, personale e attrezzature, in 173 distretti.

mosca

russia

ucraina

donbass

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

esercito russo, mosca, russia, ucraina, donbass, kiev, bombardamenti, sicurezza, mondo, geopolitica, ministero della difesa della federazione russa, dichiarazione