Il ministro degli Esteri ungherese definisce l'attentato a Nord Stream un attacco terroristico

L'attacco al gasdotto Nord Stream deve essere considerato come un attacco terroristico, ha dichiarato il Ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó. 27.02.2023, Sputnik Italia

L'Ungheria auspica un'indagine "completa, approfondita, strutturata e dettagliata" su quanto accaduto, ha aggiunto il Ministro degli Esteri. Indipendentemente da chi avvierà l'indagine, Budapest sosterrà tutti i tipi di procedimenti che identificheranno le persone coinvolte nell'attacco, ha detto. L'ONU, ha aggiunto Szijjártó, dovrebbe fornire un meccanismo per indagare su quanto accaduto. Svezia, Danimarca e Germania stanno svolgendo indagini su quanto accaduto quel 26 settembre, ma finora non sono stati raggiunti risultati concreti.Il Cremlino ha definito l'emergenza un atto di terrorismo internazionale. La Russia sta sollecitando il Segretario Generale delle Nazioni Unite a istituire una commissione internazionale indipendente per indagare sull'incidente. Mosca ha redatto una risoluzione del Consiglio di Sicurezza a tal fine. L'8 febbraio, il giornalista premio Pulitzer Seymour Hersh ha pubblicato un articolo sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Secondo la sua versione, durante l'esercitazione NATO Baltops della scorsa estate, i sommozzatori americani avrebbero piazzato degli esplosivi sotto i gasdotti russi e tre mesi dopo i norvegesi avrebbero azionato i detonatori. Secondo Hersh, la decisione di effettuare l'operazione sarebbe stata presa dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo nove mesi di discussioni con i funzionari della sicurezza nazionale dell'amministrazione. Washington nega categoricamente le accuse.

