Damasco ringrazia la Russia per il contributo all'eliminazione delle conseguenze del terremoto

La Russia ha dato un grande contributo all'eliminazione delle conseguenze del recente devastante terremoto in Siria, ha dichiarato a Sputnik il vice-ministro dell'Autonomia locale e dell'ambiente del Paese, Moataz Kattan.In precedenza, il Ministero delle situazioni di emergenza della Federazione Russa ha riferito che i soccorritori russi per una settimana hanno partecipato all'eliminazione delle conseguenze del terremoto in Siria.Gli aiuti inviati nel Paese hanno compreso più di 50 specialisti, tra cui 3 unità cinofile.Proprio oggi l'ennesima scossa ha colpito il Paese anatolico, già devastato dai terremoti di magnitudo 7.7 e 7.6 che si sono verificati il 6 febbraio.Le vittime del disastro in Turchia ammontano a più di 44 mila persone.In Siria, anch'essa colpita dai forti eventi sismici, il bilancio da fonti ufficiali ha superato 1,4 mila vittime, con quasi 2,5mila feriti.

