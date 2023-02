https://it.sputniknews.com/20230227/cremlino-il-piano-di-pace-cinese-per-lucraina-merita-attenzione-17026236.html

Cremlino: Il piano di pace cinese per l'Ucraina merita attenzione

Cremlino: Il piano di pace cinese per l'Ucraina merita attenzione

In precedenza, il sito web del Ministero degli Esteri cinese ha pubblicato una dichiarazione di posizione in 12 punti sulla soluzione politica della crisi... 27.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-27T13:09+0100

2023-02-27T13:09+0100

2023-02-27T13:09+0100

la situazione in ucraina

cina

ucraina

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/10066794_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_0bebaf373cee9a6a989533080b251b12.jpg

Il Cremlino sta prestando molta attenzione al piano di pace della Cina per l'Ucraina, i cui dettagli saranno oggetto di un'attenta analisi e considerazione. Si tratta di un processo lungo e arduo, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.In precedenza, il sito web del Ministero degli Esteri cinese ha pubblicato una dichiarazione di posizione in 12 punti sulla soluzione politica della crisi ucraina. Tra i punti principali: la necessità di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi, la ripresa del dialogo diretto tra Mosca e Kiev e l'invito a prevenire un'ulteriore escalation. La Cina si è anche opposta all'abuso di sanzioni unilaterali nel contesto del conflitto ucraino, in quanto non contribuiscono alla risoluzione della crisi.

cina

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, ucraina, russia