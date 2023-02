https://it.sputniknews.com/20230227/capitano-di-una-nave-petrolifera-con-petrolio-presumibilmente-russo-arrestato-in-albania-17027232.html

Capitano di una nave petrolifera con petrolio presumibilmente russo arrestato in Albania

Capitano di una nave petrolifera con petrolio presumibilmente russo arrestato in Albania

Le autorità locali ritengono che il petrolio stesso sia stato acquistato da un porto russo sul Mar Nero e fosse destinato a una società albanese. 27.02.2023, Sputnik Italia

Il capitano della nave Smaznov fermata in Albania con a bordo, secondo la polizia, petrolio russo, è stato arrestato. I passaporti dei membri dell'equipaggio sono stati sequestrati e l'Ambasciata russa sta prendendo misure per chiarire la situazione, ha riferito la missione diplomatica russa a Tirana. Secondo i media albanesi, il 20 febbraio, nel corso dell'operazione di polizia ‘Embargo’, una nave, battente bandiera liberiana, che trasportava 22,5 mila tonnellate di petrolio, presumibilmente di origine russa, è stata fermata nel porto di Durazzo. Le autorità locali ritengono che il petrolio stesso sia stato acquistato da un porto russo sul Mar Nero e fosse destinato alla società albanese A.V Internacional Group, di proprietà dell'uomo d'affari P.Bara", ha dichiarato la missione diplomatica all'agenzia. "In relazione alla mancanza di un certificato di origine della merce, la polizia di Durazzo ha arrestato la nave su mandato del procuratore e ha sequestrato i passaporti di tutti i membri dell'equipaggio, a quanto pare composto principalmente da russi. Le autorità competenti hanno avviato un'indagine. È stata scelta una misura di restrizione sotto forma di arresto nei confronti del capitano Aleksey Smaznov, che è accusato di contrabbando", ha detto la missione diplomatica. I diplomatici russi hanno notato che i membri dell'equipaggio, compreso il capitano della nave, non hanno fatto richiesta di aiuto al momento, "l'ambasciata russa sta prendendo misure per chiarire la situazione".

