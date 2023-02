https://it.sputniknews.com/20230226/usa-il-dipartimento-dellenergia-considera-la-perdita-da-laboratorio-come-causa-ultima-del-covid-19-17024329.html

Usa, il Dipartimento dell'Energia considera la perdita da laboratorio come causa ultima del Covid-19

Usa, il Dipartimento dell'Energia considera la perdita da laboratorio come causa ultima del Covid-19

WSJ: Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ritiene che la causa della pandemia COVID-19 sia una probabile fuga da laboratorio. 26.02.2023, Sputnik Italia

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha concluso che la pandemia di Covid-19 è probabilmente il risultato di una violazione dei dati da parte di un laboratorio, sulla base di un rapporto di intelligence classificato recentemente fornito alla Casa Bianca e ai membri chiave del Congresso, secondo un rapporto segreto dell'intelligence, riferisce il Wall Street Journal.Secondo le informazioni raggiunte dai giornalisti, il Ministero dell'Energia si è unito al Federal Bureau of Investigation, affermando che il virus molto probabilmente si è diffuso a seguito di un incidente in un laboratorio cinese.Allo stesso tempo, alcune altre agenzie statunitensi coinvolte nell'indagine sono fiduciose che la diffusione sia iniziata naturalmente.I funzionari hanno rifiutato di fornire dettagli sull'indagine e le analisi che hanno costretto il Dipartimento dell'Energia a cambiare la propria posizione.Gli stessi hanno aggiunto che, sebbene il Dipartimento dell'Energia e l'FBI sostengano che la perdita più probabilmente non intenzionale dal laboratorio, sono giunti a tali conclusioni per vari motivi", hanno concluso i giornalisti.Come riferito dalla rivista scientifica internazionale Nature, l'Organizzazione mondiale della sanità ha deciso in precedenza di sospendere l'indagine sull'origine del virus SARS-CoV-2 che ha causato la pandemia.

