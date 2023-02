https://it.sputniknews.com/20230226/putin-la-russia-deve-tornare-a-discutere-del-potenziale-nucleare-di-regno-unito-e-francia-17022637.html

Putin: la Russia deve tornare a discutere del potenziale nucleare di Regno Unito e Francia

Il Presidente ha anche sottolineato che la Russia non si oppone alla partecipazione dei Paesi della NATO alla discussione sul nuovo Trattato di Riduzione delle... 26.02.2023, Sputnik Italia

Il Presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca dovrebbe tornare a discutere la questione del potenziale nucleare del Regno Unito e della Francia, poiché la NATO ha dimostrato di essere un blocco militare, piuttosto che politico. Riguardo alla partecipazione della NATO alle discussioni sul Nuovo START, il Presidente ha sottolineato che la Russia non si oppone alla partecipazione dei Paesi della NATO alla discussione sul nuovo Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche (START). In merito alle ispezioni dell'esercito statunitense alle strutture nucleari russe Putin ha fatto notare che non avrebbe molto senso in questo momento immaginare che l'esercito statunitense venga ad ispezionare le strutture nucleari russe mentre continua a sostenere attivamente il regime di Kiev. Il Presidente ha ricordato che i Paesi della NATO, anche se indirettamente, sono complici dei crimini del regime di Kiev, che, tra l'altro, sta continuando a bombardare le aree residenziali nel Donbass.

