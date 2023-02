https://it.sputniknews.com/20230226/putin-ed-erdogan-hanno-discusso-i-temi-dellagenda-bilaterale-17022768.html

Putin ed Erdogan hanno discusso i temi dell'agenda bilaterale

Il leader russo si è anche congratulato con il presidente turco per il suo compleanno. 26.02.2023, Sputnik Italia

Il Presidente russo Vladimir Putin e l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno avuto una conversazione telefonica nella quale i capi di Stato hanno discusso temi di attualità sull'agenda bilaterale, secondo il sito web del Cremlino. Come specificato, il leader russo si è congratulato con il Presidente turco per il suo compleanno, che in precedenza aveva omaggiato anche con un telegramma di felicitazioni.

