L'esplosione alla diga di Artemovsk realizzata dalle forze armate ucraine può causare epidemia

L'esplosione alla diga di Artemovsk realizzata dalle forze armate ucraine può causare epidemia

Il consigliere del capo della DPR Kimakovsky: l'esplosione della diga di Artemovsk può causare una grave epidemia. 26.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-26T15:11+0100

"L'esplosione della diga di Artemovsk dovuta ad una azione delle truppe ucraine può complicare significativamente la situazione epidemiologica in città, ha detto a Sputnik il consigliere del capo ad interim della DPR, Igor Kimakovsky.La distruzione della diga inoltre complicherà la consegna di cibo alla città e, di conseguenza, aggraverà la crisi alimentare.Ieri le truppe di Kiev hanno fatto saltare la diga di Artemovsk.Come riportato da Kimakovsky, le forze armate ucraine hanno fatto questo per rallentare l'offensiva delle unità russe e "creare condizioni inaccettabili per la vita della popolazione civile rimasta in città".Artemovsk si trova nella parte controllata da Kiev della DPR, a nord di Gorlovka.È un importante centro di trasporto per l'approvvigionamento del gruppi di combattenti ucraini nel Donbass.

