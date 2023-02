https://it.sputniknews.com/20230226/il-presidente-della-repubblica-ceca-ha-ammesso-che-lucraina-dovra-cedere-territori-alla-russia-17023876.html

Il presidente della Repubblica Ceca ha ammesso che l'Ucraina dovrà cedere territori alla Russia

Il presidente della Repubblica Ceca ha ammesso che l'Ucraina dovrà cedere territori alla Russia

Il presidente ceco Petr Pavel non ha escluso uno scenario in cui l'Ucraina dovrà fare concessioni territoriali alla Russia per concludere un accordo di pace. 26.02.2023, Sputnik Italia

Il capo di stato ceco Petr Pavel ha dichiarato che si ipotizzano vari scenari in merito alla crisi in atto in Ucraina, non da ultimo anche che l'Ucraina debba concedere porzioni di terreno alla Russia, parafrasando.Pavel ha poi chiarito che non propone a Kiev di fare concessioni - una tale decisione può essere presa solo dal governo della Repubblica.Come l'ex Segretario di Stato americano Condoleezza Rice e l'ex-capo del Pentagono Robert Gates hanno precedentemente fatto notare, la Russia non si cederà mai all'Ucraina le aree unite durante l'operazione militare speciale.Secondo loro, l'intera economia e il potenziale militare di Kiev dipende dall'aiuto dell'Occidente, principalmente dagli Stati Uniti, quindi l'esercito ucraino non sarà in grado di ottenere una svolta sul fronte.La pressione occidentale sull'Ucraina crescerà "sullo sfondo di mesi di stallo militare", hanno predetto i due.

