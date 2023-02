https://it.sputniknews.com/20230226/crotone-e-strage-di-migranti-17025079.html

Crotone, è strage di migranti

Ennesima tragedia dei migranti quella che oggi ha interessato la costa del crotonese, in Calabria: a perdere la vita in 45, molti bambini e anche un neonato... 26.02.2023, Sputnik Italia

Le squadre dei vigili del fuoco, con i sommozzatori e i mezzi della Guardia Costiera sono in azione da questa mattina nella ricerca-recupero e salvataggio di numerosi migranti, che, a bordo di un natante, si sono trovati in difficoltà per le condizioni del mare in tempesta.Il barcone su cui erano, si parla di almeno 100-200 persone a bordo, è naufragato per il mare agitato.Numerosi i corpi recuperati dalle squadre di soccorso, e i molti che sono stati trasportati a riva dalla corrente.59 i morti, secondo il bilancio attuale della Prefettura, insieme con i vigili del fuoco, numerosi i minori, anche un neonato. 33 donne.80 i sopravvissuti al naufragio, finora.Il mezzo era partito dalla Turchia con a bordo migranti per lo più di Iraq Pakistan e Afghanistan.Fermato il presunto scafista, un cittadino turco.Sul tema si è pronunciata la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, con un messaggio di cordoglio alle vittime:Dal Parlamento europeo è intervenuta sul tema anche la presidente Roberta Metsola, che ha parlato della necessità di nuove regole, esprimendo tutto il suo rammarico per la tragedia:Nello scorso 2022 i morti in incidenti nel quadro dell'immigrazione nel Mediterraneo sono stati 1400.25mila tra migranti e rifugiati a perdere la vita dal 2013.

