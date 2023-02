https://it.sputniknews.com/20230225/sottomarino-nucleare-americano-fa-scalo-in-corea-del-sud-17022087.html

Sottomarino nucleare americano fa scalo in Corea del Sud

Sottomarino nucleare americano fa scalo in Corea del Sud

La settima flotta statunitense ha annunciato questo sabato l'arrivo del suo sottomarino ad attacco rapido USS Springfield alla base navale della città portuale... 25.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-25T21:25+0100

2023-02-25T21:25+0100

2023-02-25T21:25+0100

usa

washington

sottomarino

corea del sud

mondo

geopolitica

armamenti

corea del nord

seul

esercitazioni navali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/551/83/5518354_0:128:2388:1471_1920x0_80_0_0_a5be9183d2821dcc25229aef228a1acb.jpg

I sottomarini di classe Los Angeles effettuano scali di routine in Corea del Sud come parte della forze sottomarine statunitensi schierate dalla Marina nell'Indo-Pacifico.La USS Springfield è classificata come una delle navi "più capaci dell'intera marina americana".Fa base, di solito, a Guam, nel Pacifico occidentale.La durata della permanenza del sottomarino non è stata rivelata.Il comando indo-pacifico degli Stati Uniti ha dichiarato questa settimana che manterrà una stretta cooperazione con le forze sudcoreane alla luce della "recente politica nucleare aggressiva e dei progressi nelle capacità nucleari della Corea del Nord".La Corea del Nord ha ripetutamente messo in guardia gli alleati contro la costituzione di una presenza militare costante vicino alla penisola coreana, criticando le esercitazioni congiunte USA-Corea del Sud.La stessa dall'inizio dell'anno ha lanciato diversi missili balistici al largo della costa orientale.

https://it.sputniknews.com/20230218/il-giappone-protesta-con-la-corea-del-nord-a-causa-del-lancio-di-un-missile-17002216.html

usa

washington

corea del sud

corea del nord

seul

asia

asia-pacifico

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, washington, sottomarino, corea del sud, mondo, geopolitica, armamenti, corea del nord, seul, esercitazioni navali, missili balistici intercontinentali, missili, asia, asia-pacifico