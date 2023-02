https://it.sputniknews.com/20230225/ministero-della-difesa-cinese-invia-delegazione-in-europa-per-discutere-di-sicurezza-internazionale-17020591.html

Ministero della Difesa cinese invia delegazione in Europa per discutere di sicurezza internazionale

Il ministero della Difesa cinese afferma di aver inviato una delegazione nell'Unione europea per colloqui sulla sicurezza internazionale e sul rafforzamento... 25.02.2023, Sputnik Italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/631/03/6310338_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d8f6695f85139bcba5ea164bed8ad45.jpg

"Il ministero della Difesa cinese ha inviato dal 16 al 25 febbraio una delegazione allo stato maggiore di Ungheria, Germania, Unione europea e NATO per condurre il dialogo istituzionale e le consultazioni", ha affermato sabato il ministero, in una dichiarazione.Venerdì, Pechino ha pubblicato un documento in dodici punti intitolato "La posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ucraina".Il documento, in particolare, sottolinea la necessità di abbandonare la mentalità della guerra fredda.Afferma inoltre che la sicurezza di un Paese non può essere raggiunta a scapito della sicurezza di altri Paesi e che la sicurezza regionale non può essere garantita rafforzando o espandendo i blocchi militari.

