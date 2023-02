https://it.sputniknews.com/20230225/lindia-si-discosta-dagli-altri-membri-del-g20-sulloperazione-speciale-della-russia-in-ucraina-17020841.html

L'India si discosta dagli altri membri del G20 sull'operazione speciale della Russia in Ucraina

L'India si discosta dagli altri membri del G20 sull'operazione speciale della Russia in Ucraina

25.02.2023

Non esiste una posizione comune tra i membri del G20 sul conflitto in Ucraina, secondo un documento successivo alla riunione dei ministri delle finanze e dei capi delle banche centrali del G20, pubblicato sul sito web del ministero delle Finanze indiano.Il documento sottolinea anche l'inammissibilità dell'uso o della minaccia di uso di armi nucleari.Ieri il Ministero degli Esteri cinese ha pubblicato un piano in 12 punti per risolvere la crisi ucraina.Tra queste vi sono richieste di cessazione delle ostilità, la ripresa dei negoziati, l'abbandono della mentalità della guerra fredda, la riduzione dei rischi strategici e il rispetto della sovranità di tutti i Paesi.L'articolo parla di superare la crisi umanitaria, il completamento dell'accordo sul grano, il ripristino dell'Ucraina e garantire la sicurezza della centrale nucleare.La stessa Cina ha espresso la propria disponibilità a lavorare con la comunità internazionale e a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi.Il ministero degli Affari esteri della Russia, a sua volta, ha dichiarato di apprezzare molto il desiderio della Repubblica popolare cinese di contribuire alla risoluzione della crisi con mezzi pacifici.

