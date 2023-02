https://it.sputniknews.com/20230225/il-cremlino-rivela-i-dettagli-della-telefonata-tra-putin-ed-erdogan-17019281.html

Il Cremlino rivela i dettagli della telefonata tra Putin ed Erdogan

Il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno discusso della cooperazione, anche nel settore energetico, delle forniture... 25.02.2023, Sputnik Italia

I presidenti russo Vladimir Putin e l’omologo turco Tayyip Erdogan, hanno concordato in una conversazione telefonica ieri, di consolidare i contatti personali, ha dichiarato il Cremlino. "È stato concordato di continuare con i contatti personali", ha dichiarato il comunicato. Il Presidente turco Tayyip Erdogan ha anche ringraziato il Presidente russo Vladimir Putin per l'assistenza della Russia nel gestire le conseguenze dei terremoti in Turchia, ha detto il servizio stampa del Cremlino. "Si è tenuto uno scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina nel contesto delle valutazioni di principio delineate dal Presidente russo nel suo recente discorso all'Assemblea Federale della Federazione Russa", si legge ancora nella dichiarazione.Si nota che è stata prestata attenzione anche all'attuazione degli accordi di Istanbul sull'esportazione di grano ucraino e sull'esportazione di prodotti agricoli e fertilizzanti russi. "È stata sottolineata la necessità di attuare in buona fede la seconda parte del 'pacchetto' riguardante la rimozione degli ostacoli alle relative forniture dalla Russia ai Paesi più bisognosi", si legge nella dichiarazione.

