Hersh: gli Usa non intendono negare il loro coinvolgimento nel sabotaggio del Nord Stream

Hersh: gli Usa non intendono negare il loro coinvolgimento nel sabotaggio del Nord Stream

L'8 febbraio, Hersh ha pubblicato un articolo sul sabotaggio. 25.02.2023

La Casa Bianca non è interessata a indagare sul sabotaggio al Nord Stream ma neppure ha intenzione di fornire prove del suo non coinvolgimento, ha dichiarato il giornalista americano premio Pulitzer Seymour Hersh in un'intervista esclusiva a RT. In precedenza, Seymour Hersh ha rivelato che il l’attentato esplosivo agli oleodotti era stato originariamente pianificato come un'operazione segreta per costringere l'Europa a continuare a sostenere la NATO. L'8 febbraio, Hersh ha pubblicato un articolo sul sabotaggio. Secondo la sua versione, sommozzatori statunitensi avrebbero piazzato degli esplosivi sotto i gasdotti russi durante l'esercitazione Baltops della NATO la scorsa estate e tre mesi dopo i norvegesi avrebbero fatto esplodere le bombe. Queste accuse sono categoricamente smentite da Washington. Le esplosioni in due gasdotti russi per l'esportazione di gas, Nord Stream e Nord Stream 2, si sono verificate il 26 settembre. Quel giorno sono state rilevate perdite di gas in quattro luoghi contemporaneamente. Svezia, Danimarca e Germania stanno svolgendo indagini, ma non sono ancora stati raggiunti risultati concreti. Il Cremlino ha descritto l'incidente come un atto di terrorismo internazionale.

