Ex-consigliere Pentagono: che la Russia non lasci, ma solo sospenda il New START, è molto importante

Il fatto che la Russia abbia sospeso la sua partecipazione al nuovo Trattato per la riduzione delle armi strategiche (START) invece di ritirarsi da esso è "molto importante", ha dichiarato il colonnello dell'esercito americano in pensione Douglas Macgregor, in un'intervista su YouTube.L'ex colonnello dell'esercito americano, che ha servito come consigliere del Pentagono sotto l'ex presidente Donald Trump, ha aggiunto che "è nel nostro interesse ripristinare il trattato a un certo punto e penso che (Putin) abbia chiarito quale".In questo senso, l'ex consigliere del Pentagono ha anche sostenuto senza elaborare che "la Russia è stata tradita da noi e lui (Putin) ha ottenuto un record nel dimostrarlo".Macgregor ha parlato il giorno dopo che il presidente russo ha annunciato la sospensione della partecipazione del suo Paese al nuovo Trattato START durante il suo discorso all'Assemblea federale, il 21 febbraio.Putin ha citato gli sforzi di Washington per "infliggere una sconfitta strategica" a Mosca e aiutare l'Ucraina a lanciare attacchi di droni contro il deterrente strategico della Russia mentre chiedeva “assurdamente” più ispezioni nucleari.Il ministero degli Esteri russo ha promesso che Mosca continuerà a rispettare le restrizioni quantitative sulle armi offensive strategiche nonostante la sospensione dello START.Il New START, in vigore dal 5 febbraio 2011, è l'ultimo accordo legalmente vincolante rimasto tra Stati Uniti e Russia.In base al documento, Mosca e Washington sono tenute a ridurre il loro arsenale nucleare a un totale di 700 missili, 800 lanciatori e 1.550 testate dispiegate.Il trattato sarebbe scaduto lo scorso anno, ma entrambe le parti sono riuscite a trovare un terreno comune per approvare una proroga dell'accordo per altri cinque anni senza rinegoziare nessuno dei suoi termini.Questo mercoledì la Federazione Russa ha deciso di sospendere la sua partecipazione al trattato.

