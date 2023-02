https://it.sputniknews.com/20230224/lambasciatore-cinese-presso-lunione-europea-mette-in-guardia-loccidente-sulla-russia-17017660.html

L'ambasciatore cinese presso l'Unione europea mette in guardia l'Occidente sulla Russia

L'ambasciatore cinese presso l'UE Fu Cong: se l'Occidente si propone di sconfiggere la Russia, sarà una guerra crudele. 24.02.2023

Lancia un monito l'ambasciatore cinese presso l'Unione europea, Fu Cong, in direzione dei vertici dell'Unione Europea e del mondo occidentale intero:Allo stesso tempo, ha osservato il diplomatico, tesi come "la Russia scivolerà al livello di un Paese di seconda classe" sono ancora più pericolose ed escludono la possibilità di negoziati sull'Ucraina, e questo può solo portare a un'escalation senza sosta e a danni ancora maggiori", ha sottolineato.La Federazione Russa ha precedentemente dichiarato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, ivi compreso non solo la fornitura di armi, ma anche la formazione del personale sul territorio del Regno Unito, Germania, Italia, altri Paesi.

