La Russia mette in guardia NATO e l'Ucraina contro passi avventurosi in Transnistria

Il ministero degli Esteri ha detto che la Russia risponderà adeguatamente alle possibili provocazioni di Kiev in Transnistria. 24.02.2023, Sputnik Italia

"Mosca mette in guardia gli Stati Uniti, la NATO e l'Ucraina contro eventuali 'avventure' in Transnistria", ha affermato il ministero degli Esteri russo, in una nota.Il dipartimento ha ricordato che il ministero della Difesa ha registrato un aumento della forza militare e delle attrezzature vicino al confine di Ucraina e Transinistria.Il ministero degli Esteri ha aggiunto che le forze armate della Federazione Russa risponderanno adeguatamente alla provocazione del regime di Kiev contro la Transnistria, se del caso:La stessa nota conclude con un monito molto chiaro rivolto alle forze occidentali:La Transnistria, il 60% dei cui abitanti sono russi e ucraini, ha cercato la secessione dalla Moldavia anche prima del crollo dell'URSS, temendo il rischio dell'unione con la Romania.Nel 1992, dopo il fallito tentativo delle autorità moldave di risolvere il problema con la forza, la regione è diventata un territorio praticamente indipendente da Chisinau.La pace nella zona di conflitto è sostenuta da forze congiunte di peacekeeping, incluso il gruppo operativo delle truppe russe - successore della 14a armata combinata, che dopo il crollo dell'URSS è stata trasferito sotto la giurisdizione della Russia.

