Il Pentagono annuncia nuova assistenza a Kiev

Il Pentagono annuncia nuova assistenza a Kiev

24.02.2023

Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di assistenza all'Ucraina per $ 2 miliardi.Il pacchetto includerà munizioni per HIMARS e droni, e questa volta l'attrezzatura sarà trasferita non dai magazzini del pentagono ma sarà ordinata ai produttori, sottolinea un rapporto militare.Il rapporto afferma che il nuovo pacchetto di assistenza includerà munizioni aggiuntive per HIMARS e sistemi missilistici di guida laser, proiettili per installazioni di artiglieria da 155 mm., droni CyberLux K8, droni Switchblade 600, Altius-600 e Jump 20, attrezzature per rilevare i UAV e apparecchiature di guerra elettronica, attrezzature per lo sminamento, di comunicazione.inoltre, l'importo specificato include il costo della formazione, della manutenzione e del supporto, ha detto il dipartimento.Il Pentagono afferma che l'assegnazione dell'assistenza in questo modo differisce dagli ordini presidenziali e comporta "l'acquisto di opportunità, e non la loro consegna dai magazzini del Ministero della Difesa (...) Questo annuncio rappresenta l'inizio del processo di conclusione di contratti per fornire alle forze armate ucraine capacità aggiuntive", afferma il rapporto.I media americani hanno precedentemente osservato che l'attuazione degli ordini di armi per il loro successivo trasferimento richiederà più tempo rispetto all'assegnazione delle posizioni dai magazzini del Pentagono.In precedenza è stato riferito che a causa della situazione intorno all'Ucraina, gli Stati Uniti hanno quasi dimezzato le vendite di armi all'estero dello scorso anno rispetto al volume del 2021.Per l'anno fiscale 2022 gli Stati Uniti hanno venduto armi per $ 51,9 miliardi, nel 2021 - per $ 34,8 miliardi, ha detto il Dipartimento di Stato.

