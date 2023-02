https://it.sputniknews.com/20230224/il-ministero-degli-esteri-cinese-ha-risposto-alle-critiche-sul-piano-per-risolvere-la-crisi-ucraina-17018592.html

Il ministero degli Esteri cinese ha risposto alle critiche sul piano per risolvere la crisi ucraina

Il ministero degli Esteri cinese ha definito le critiche al piano per risolvere la crisi in Ucraina come infondate. 24.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-24T16:59+0100

2023-02-24T16:59+0100

2023-02-24T16:59+0100

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha commentato le critiche al piano di Pechino per una soluzione politica della crisi ucraina.In particolare, ha risposto alle accuse secondo cui non c'era "nulla di nuovo" in queste proposte.Nel piano, pubblicato questa mattina sul sito del ministero degli Esteri cinese, vi sono 12 punti.Tra questi ci sono gli appelli per la cessazione delle ostilità, la ripresa dei negoziati, l'abbandono della mentalità della guerra fredda, la riduzione dei rischi strategici e il rispetto della sovranità di tutti i Paesi.In via separata, si parla del superamento della crisi umanitaria, dell'attuazione dell'accordo sul grano, del ripristino dell'Ucraina e della sicurezza delle centrali nucleari.La stessa Cina ha espresso la volontà di collaborare con la comunità internazionale e svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi in corso.

