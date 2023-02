https://it.sputniknews.com/20230224/il-giornalista-hersh-rivela-come-biden-abbia-accidentalmente-rivelato-il-piano-segreto-americano-17016582.html

Il giornalista Hersh rivela come Biden abbia accidentalmente rivelato il piano segreto americano

Il giornalista Hersh rivela come Biden abbia accidentalmente rivelato il piano segreto americano

Seymour Hersh è un famoso giornalista americano, vincitore del Premio Pulitzer (1970) per la sua indagine sull'omicidio di massa di civili disarmati da parte... 24.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-24T08:35+0100

2023-02-24T08:35+0100

2023-02-24T08:35+0100

usa

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/18/17016382_0:283:2430:1650_1920x0_80_0_0_e15d89d7b09519d0ca2ac49c7fc66cf7.jpg

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rovinato i piani del team che lavora per minare i Nord Streams quando ha detto pubblicamente di sapere come fermare i gasdotti, ha detto il giornalista statunitense Seymour Hersh in un'intervista esclusiva al canale tv RT.Gli oleodotti erano stati originariamente pianificati come un'operazione segreta, e quando Biden ha pronunciato queste parole, gli esplosivi erano già sul fondo del Mar Baltico da mesi, ha detto il giornalista. All'inizio di febbraio ha pubblicato un'inchiesta sul sabotaggio del North Stream. Secondo Hersch, i sommozzatori statunitensi hanno piazzato degli esplosivi sotto le condutture l'estate scorsa durante l'esercitazione Baltops 2022 e tre mesi dopo i norvegesi li hanno fatti esplodere. Biden avrebbe deciso di sabotarli dopo oltre nove mesi di discussioni segrete con il team di sicurezza nazionale.Le esplosioni di due gasdotti russi per l'esportazione di gas verso l'Europa, Nord Stream 1 e Nord Stream 2, si sono verificate il 26 settembre. All'epoca, sono state rilevate perdite di gas in quattro località contemporaneamente. Svezia, Danimarca e Germania stanno svolgendo indagini, ma finora non sono stati raggiunti risultati concreti. Il Cremlino ha descritto l'incidente come un atto di terrorismo internazionale.

https://it.sputniknews.com/20230208/premio-pulitzer-i-sommozzatori-statunitensi-hanno-minato-il-nord-stream-16971186.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, nord stream 2