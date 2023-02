https://it.sputniknews.com/20230224/i-partner-dellucraina-vogliono-ripristinare-le-relazioni-con-la-russia-ha-detto-la-rada-17018973.html

I partner dell'Ucraina vogliono ripristinare le relazioni con la Russia, ha detto la Rada

I partner dell'Ucraina vogliono ripristinare le relazioni con la Russia, ha detto la Rada

Deputato Arakhamia: i partner vogliono migliorare le relazioni con Mosca, ma dovrebbero aiutare Kiev. 24.02.2023, Sputnik Italia

2023-02-24T21:27+0100

2023-02-24T21:27+0100

2023-02-24T21:27+0100

russia

mosca

rada suprema

ucraina

kiev

mondo

dichiarazioni

sicurezza

geopolitica

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/05/34/053440_0:1:1742:981_1920x0_80_0_0_1968afa31f45e1305237b902b7814d23.jpg

David Arakhamia, capo del partito "Servo del popolo", formazione dominante della Verkhovna Rada, ha dichiarato che gli attuali partner dell'Ucraina vogliono ripristinare le relazioni con Mosca il prima possibile, ma sono costretti ad aiutare Kiev.Arahamiya ha anche detto che in qualsiasi negoziato tra Ucraina e Federazione Russa non ha senso, poiché, data questa posizione di alcuni partner non menzionati, indeboliranno solo la posizione di Kiev e rafforzeranno la posizione di Mosca.

russia

mosca

ucraina

kiev

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, rada suprema, ucraina, kiev, mondo, dichiarazioni, sicurezza, geopolitica, europa